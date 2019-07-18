德国幕僚长：默克尔“身体健康” 准备做满任期

（早报讯）德国总理默克尔的幕僚长周三告诉路透社，默克尔身体健康，将会做满到2021年的整个任期，而社会民主党(SPD)也将继续留在执政联盟之中。

路透社报道，周三年满65岁的默克尔，自2005年以来一直担任总理职务，最近几周参加公开活动时几次出现身体颤抖情况，引发外界对她健康状况的猜测，尽管她坚称“我没事”。

德国总理府幕僚长黑尔格·布劳恩（Helge Braun）强调，默克尔寻求第四个总理任期时就想要将任期做满。

布劳恩在一个电视采访中说：“她的健康状况良好，”并称她“当然”能够健康地完成任期。这一任期将持续到2021年10月联邦选举。

他说：“她在寻求连任时就准备做满四年，我们面临的任务意味着她有必要完成这一任期。”

除了身体颤抖引发的猜测之外，默克尔的第四个任期还面临社会民主党(SPD)是否会退出执政联盟的疑问。这个左翼政党中很多人希望退出。

社会民主党5月26日在一项欧洲选举中遭遇二战后回归民主制度以来的最大挫败，促使其党主席辞职，并让该党进行了新一轮深刻自省。

德国东部地区三个州秋季举行的选举，可能导致执政联盟终结。民调显示社会民主党将表现不佳。

但布劳恩预期社会民主党将继续留在执政联盟。他说：“我不认为社会民主党将退出。”