马警察总长：政党领袖策划性爱视频事件

（早报讯） 马来西亚警察总长阿都哈密表示，警方调查后发现，“男男性爱视频”事件是由一名政党领袖及其怀有恶意的团伙，为羞辱及破坏“某人”声誉而制造的。



阿都哈密周四下午发布声明表示：“一名政党领袖及其怀有恶意的团伙以数十万令吉雇人散布视频。”他说，警方已从网络安全机构接获涉及阿兹敏的性爱视频调查报告。“根据报告，视频的真实性极高，但进行脸部识别后，仍无法鉴定视频主角身份。”

阿都哈密并未说明“某人”所指何人。但他所发布声明的题目是“疑似涉及资深内阁部长的亲密视频调查成果”。经济事务部长及公正党署理主席阿兹敏被指涉及这起6月20日爆发的视频风波。

警察总长阿都哈密周三晚间接受国营电视台专访时表示，警方已将视频交由马国网路安全机构（CSM）鉴定。“他们的答复是：‘（视频）是真的’，但是他们无法百分百确定视频中的主角身份。”



警方星期日（14日）先在雪兰莪格拉那再也逮捕性爱视频男主角之一的哈兹阿兹及另外五名公正党员，接着周二（16日）晚上又在柔佛巴西古当逮捕安华政治秘书法哈斯等三人，并指其中一人是主谋。警方至今已逮捕九人调查此案，并指雪兰莪一名州议员可能涉案。