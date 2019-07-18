京都动画纵火案死者增至33个 公司曾接死亡恐吓邮件

（早报讯）日本京都动画公司纵火案的死者增加至33个，此案因此成为日本近20年来最重大的公众场所盲目杀人案。据公司社长说，公司曾经接到死亡恐吓邮件。

日本犯罪率低。路透社报道，日本首相安倍晋三在社交网站推特上说，此案“骇人听闻”，并向死伤者家属表示哀悼。

据日本放送协会（NHK）报道，警方拘留了一名41岁的男子，他在上午10时（新加坡时间9时）不久后在位于京都市伏见区的京都动画公司的三层高大楼倾倒汽油，并大喊“去死”。京都动画的总公司位于京都府宇治市。

京都市消防局的一位官员说，有33人证实死亡。

台湾中央通讯社引述日本放送协会的报道说，京都动画社长八田英明说，公司收到抗议虽不能说是家常便饭，却也不少见，特别是曾收过“去死”等死亡恐吓邮件。

八田说，发生火灾的现场是“京都动画”的心脏所在，这样说也许略嫌夸张，但这些俨然日本动画界栋樑的工作人员，“只要有一人受伤甚至死亡，都是完全无法承受的事。”

这场大火蔓延速度很快，一下子就延烧三层楼建筑，消防单位派出30辆消防车前往灭火，一直到下午3时过后才把火扑灭。当时，建筑物内约有70名员工。

熟悉建筑物火灾的专家、早稻田大学教授长谷见雄二说，汽油挥发性高，泼洒到像这种密闭的场合再点火，“瞬间就会发生爆炸性火灾”。

长谷见说，这间公司内应该有很多像纸类的易燃物，研判因此在短时间内就让火势迅速蔓延。在这样的情况下，就算察觉到火灾而想避难，可能还是有困难。