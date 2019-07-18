美首用DNA族谱术 让含冤坐牢二十载男子得证清白

（早报讯）因为数十年前一起谋杀案入狱的美国男子塔普（Christopher Tapp）17日得证清白，一切归功于脱氧核糖核酸（DNA）和基因族谱技术发现的证据，这也是美国首个利用革命性调查技术取得此结果的案件。

台湾中央通讯社引述法新社的报道说，43岁的塔普1996年被控性侵并谋杀道奇（Angie Dodge），1998年遭判30年徒刑，并已服刑20年。

基于“基因族谱”发现的证据，爱达荷州法院17日完全扭转对他的定罪。基因族谱比对DNA的技术，曾用来确定另一起陈年悬案“金州杀手”（Golden State Killer）嫌疑犯的身分。

塔普在听证会接近尾声时说：“对我来说，这是重获新生、新的开始和崭新的世界，我要好好享受每一天。”

塔普得以重获清白，是因为警方利用基因族谱技术于5月逮捕另一名嫌疑犯迪利普斯（Brian Dripps），而他承认犯下此案。

在法院协议下，塔普于2017年获释，但未撤销他的谋杀罪名。一年后，为他辩护的律师团获权检验在道奇卧房发现的精子痕迹。基因族谱让调查人员追查到迪利普斯。

调查人员将迪利普斯丢弃的菸头与犯罪现场DNA进行比对后，1996年就住在道奇对街的他坦承犯案。

爱达荷州彭尼郡检察官撤回对塔普的指控，并提出动议证明他无罪，法官17日同意这项动议。