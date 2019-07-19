变脸FaceApp大受欢迎 引国安私隐问题

（早报讯）近日一款名为“FaceApp”的手机应用程式在欧美大受欢迎，但这个由俄罗斯公司开发的程式被揭可能会存取用家在手机中的资料。有美国参议员担心，上述程式会引起国家安全及私隐问题，呼吁联邦调查局（FBI）展开调查。

FaceApp以人工智能来为用家的照片变脸，从而让用家看到自己变年轻或变老的样子。不过有专家质疑，FaceApp可以任意存取用家在手机中的所有照片，甚至其他个人资料。在程式的服务条款中，更注明程式可以自由使用用家的照片，不用为此补偿用家，一旦用家同意该条款，就不可改变此决定。

俄罗斯一直被指通过网络黑客的力量来干预2016年的美国总统选举，因此美国国会议员都担心FaceApp会对国家安全及国民个人私隐构成威胁。

参议院少数党领袖、民主党的舒默致函FBI，提到：“FaceApp来自俄罗斯，令人对它会何时及如何向第三方，包括外国政府提供美国人的资料产生疑问。”

民主党全国委员会已呼吁2020年的美国总统候选人立即删除FaceApp。

FaceApp的行政总裁贡恰罗夫则表示，程式没有将用家的照片用在其他用途上。他称，大部分用家上传的照片会于48小时内从伺服器中删除，该公司也没有向俄罗斯政府提供这些资料。