美国下周或就S-400导弹系统制裁土耳其

（早报讯）在美国将土耳其逐出F-35战机项目后，外界预料美国下周可能会宣布对土耳其的经济制裁措施。美国总统特朗普18日对媒体表示，美国确实在考虑是否就S-400系统问题对土耳其实施制裁，但决定尚未作出。

据俄罗斯卫星通讯社19日报道，特朗普说：“我们正在考虑制裁土耳其的问题。”他补充道，尽管如此，美方还没有作出决定。

较早前，特朗普称，美国目前没有考虑对土耳其实施制裁。

有报道指出，美国预计下周将宣布有关制裁的问题。但有分析人士也指出，美国考量制裁力度时可能会慎之又慎，毕竟美国不希望放任土耳其继续投向俄罗斯的怀抱。

土耳其购买俄制S-400导弹系统引发土美之间矛盾加剧。华盛顿要求土耳其放弃这笔交易，并购买“爱国者”导弹系统；但土耳其没有让步，坚持完成与俄罗斯签订的S-400防空系统协议。

鉴于此，美国白宫17日宣布土耳其将“不可能”继续参与美F-35战机项目。

白宫17日发表声明说，土耳其的做法损害了北约盟国关于“远离俄罗斯系统”的承诺，也将给土耳其与其他北约盟国间的协同性带来负面影响。

美国防部副部长洛德说，美方将令土耳其逐步有序地脱离F-35项目，全过程预计将持续到2020年3月。此前有10家土耳其公司负责生产超过900个F-35零部件，美国随后会逐步寻找替代生产商。