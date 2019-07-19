伊朗：所有无人机完好无损返回基地

（早报讯）美国总统特朗普宣称美国军舰“摧毁”了一架伊朗无人机后，伊朗武装力量发言人谢卡尔奇表示，伊朗在波斯湾和霍尔木兹海峡地区的所有无人机均已返回基地，完好无损。

俄罗斯卫星网19日报道，伊朗塔斯尼姆通讯社当天援引谢卡尔奇的讲话报道，“特朗普空口说瞎话，伊朗在波斯湾和霍尔木兹海峡执行侦察、监控任务的无人机均已完好无损地返回自己的基地。”

谢卡尔奇19日称，“伊朗所有部署在波斯湾及霍尔木兹海峡的无人机在完成了身份识别和控制任务后均已经安全返回基地，目前没有任何关于与美国‘拳师’号（USS Boxer）发生作战的报告。”

伊朗副外长阿巴斯·阿拉克齐19日在推特上称，怀疑是美军误打下了自己的无人机。

特朗普18日表示，一艘美国舰只在霍尔木兹海峡“摧毁”一架伊朗无人机。特朗普当天在白宫表示，当时这架伊朗无人机靠近美国海军两栖攻击舰“拳师”号，威胁到舰只和船员安全幷且无视警告，“拳师”号随后“摧毁了”这架无人机。

特朗普表示，这架伊朗无人机已经飞行至美国军舰“拳师”号1000码（914米）范围内，幷“多次忽略停止动作的要求”。此次事件再次激起海湾地区的紧张局势。

而当时正在美国纽约出访的伊朗外交部长扎里夫则对媒体表示，伊朗方面没有收到任何有关无人机被击落的消息。