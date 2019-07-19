中美官员就贸易课题通话 美方建议进行面谈

（早报讯）美国和中国世界上两个最大的经济体官员星期四（18日）通电话交涉，这是双方自6月末同意就持续不下的贸易冲突休战以来第二次通话。美国财政部长姆努钦建议双方进行面对面谈判。

路透社报道，姆努钦星期四（18日）在法国尚蒂伊（Chantilly）出席七国集团财经首长会议（G7）时接受采访说，他和美国贸易代表莱特希泽与中方官员进行了电话交谈。

姆努钦说：“现在我们正在进行主管级别的交谈。我认为现在是把交谈延伸至面对面会议的时候，我预计我们会这样做。”

当被问及周四的电话会议是否可能导致面对面的会面时，姆努钦说：“这是可能的，但我不打算推​​测结果。”

莱特希泽办公室证实，中美双方谈话已按计划进行，但没有提供任何细节。

彭博社报道，中国商务部表示，参加通话的包括国务院副总理刘鹤和商务部部长钟山。双方均未披露通话细节。

中国外交部发言人耿爽周五在北京举行的例行新闻发布会上，拒绝回答中美接下来是否会在北京举行会谈。

5月份贸易谈判破裂后，中美两国元首上月在日本会晤时同意休战，但之后公开进展甚微。两国仍然存在深层次分歧，美国商务部长罗斯提醒谈判将是一个“漫长而复杂的过程”。