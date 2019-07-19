日本召见韩国大使 抗议韩方不回应仲裁提议

（早报讯）日本外务大臣召见韩国驻日本大使，抗议韩方对日方提出成立包含第三国仲裁委员会解决“强征劳工索赔案”提议不予回应的做法。

中通社引述韩国媒体报道，日本外务大臣河野太郎对韩方不予回应表示遗憾，并指责韩国对“违反国际法”的相关事态视而不见。

河野太郎说，日方难以接受韩方以法院判决为由放任“违反国际法”的事态，韩国政府目前的做法等于在推翻二战之后的国际秩序。他表示希望韩国驻日本大使南官杓将日方立场准确转达给韩国，并要求韩方尽快改正。

南官杓表示将向韩国政府汇报相关情况，并指两国间目前的状况不可取，日方单方面采取的措施严重动摇韩日关系的根基。

他强调，应通过对话尽早解决问题，韩国政府在努力为不损坏两国关系同时圆满解决诉讼问题营造条件。作为这种努力的一环，韩方向日方提出了解决方案，希望两国根据韩方提出的方案合力解决有关问题。

河野太郎说，日方决不能接受韩方提出的方案。他说，此前日方已向韩方表态，以韩方提出的方案不能将“违反国际法”问题改正过来，韩方明知这一点仍作出提议极其无礼。

今年5月，由于韩方没有回应日方寻求外交解决的提议，日方又提议设立一个包含第三国成员的仲裁委员会，仲裁韩国劳工索赔案。但直至日方规定的最后期限7月18日，韩方仍未做出任何回应。