英国委员会：限制华为将降低5G安全标准

（早报讯）路透社引述知情人士说，英国政府计划在下周公布期待已久的电信供应链审查结果，但不会决定要否在未来的第五代通信系统（5G）使用中国华为技术公司的设备。英国议会一个委员会就此指出，推迟决定会破坏英国的国际关系。

英国议会情报与安全委员会19日指出，英国新任首相必须就华为公司作出“紧急”决定，以免英国的国际关系继续受损。

新华社引述委员会19日发表的声明说，人为限制华为等设备供应商参与5G建设会增加过度依赖风险、减少市场竞争，“导致灵活性和安全标准降低”。声明还肯定了华为在全球信息通信领域的重要性。

声明指出：“华为是一个卓越的公司，取得了非凡的技术进步，并且为一个行业带来了彻底的创新和竞争。如果没有华为，这个行业可能会缺乏这些特性。”

这份聚焦5G设备供应商问题的声明敦促英国政府尽快就哪些公司参与该国5G建设做出决定。声明说，目前英国市场中仅有三个潜在设备供应商——华为、诺基亚和爱立信，限制特定供应商不仅不利于市场竞争、降低安全标准，还会带来时间和成本上的损失，“政府必须权衡这些因素”。

华为高级副总裁张建岗在提供给新华社记者的声明中说：“过去18年来，我们一直参与英国网络部署……我们认同市场多元化有利于提升网络韧性。”

华为是全球最大的电信网络设备制造商。在华为设备助力下，英国一些主要电信运营商近期已在英国多个城市开通5G服务。

华为18日透露，已在全球获得50多个5G商用合约，其中28个来自欧洲。