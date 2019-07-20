马哈迪民望回升 巫华裔支持各增16%

（早报讯）马来西亚首相马哈迪民望在今年3月一度跌至46%，但最新民调显示，他的民望已经回升。

根据默迪卡民调中心今天发布的最新民调，马哈迪民望在5月升至55%，而6月则攀升至62%。

《透视大马》报道，该中心指出，马哈迪民望回弹是因为部分巫裔和华裔选民回流。截至6月，马哈迪的巫裔选民支持率达致50%，比起3月时的34%多了16%。同一时期，马哈迪的华裔支持率也同样增长16%，在6月份达到77%支持率。

另一方面，虽然希盟5月和6月的支持率都维持在41%，但数据显示，自去年大选后，希盟支持率在节节下滑。

根据默迪卡民调，自去年12月起，希盟的巫裔选民支持率下跌了8%，直到今年6月仅有32%。而华裔支持率则有51%（减少14%）；印裔支持率是59%（减少18%）。

无论如何，随着越来越多人认为国家正在迈向正确的方向前进，马哈迪的支持率上升有助缓解希盟下降的人气。

默迪卡民调中心认为，政府的支持率提高有三大原因，即良好施政（18%）、打击贪污（15%）和改善经济（10%）。反之，让选民认为国家走在错误方向的三大原因包括经济问题（32%）、国家领导（12%）及行政软弱（12%）。

这项调查从今年6月28日进行至7月1日，总共有961人参与。