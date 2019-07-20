研究：狗能与主人“心心相印”

（早报讯）一个日本科研团队的新研究发现，被主人饲养时间越长，狗与主人的心率变化越容易同步，这意味着狗和主人之间能发生“情绪传染”。

新华社报道，日本熊本大学日前公布了这项最新研究成果。日本麻布大学和名古屋大学等机构也参与了研究，相关论文发表在新一期美国《心理学前沿》杂志上。

研究人员分析了13对主人与狗的心率变化情况。他们每隔10秒测量狗和主人的心率变异性，据此判断狗和主人之间的情绪变化与关联。心率变异性是指逐次心跳周期差异的变化情况，它含有神经体液因素对心血管系统调节的信息，能反映自主神经系统活性等。

结果发现，当主人做不同事情，心理压力发生变化时，部分参与实验的狗与主人心率变异性解析数值趋同。研究还发现，被饲养时间越长，狗越可能与主人心率变化同步。此外，雌性狗比雄性狗更容易和主人产生这种关联。

亲近的人和动物个体之间被认为存在“情绪传染”，即与对方情绪变化同步，但此前尚缺乏确凿证据。这项新研究首次尝试通过心率变异性证明狗与人类之间能发生“情绪传染”。

研究人员说，作为人类最早驯化的家畜，狗被认为在约1万5000年前至3万5000年前进入人类生活。在长期共同生活过程中，狗逐渐能感知人类情绪变化。