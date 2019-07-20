美国前第一夫人米歇尔奥巴马登全球最受景仰女性榜首

（早报讯）离开白宫已两年多的美国前第一夫人米歇尔·奥巴马仍广受民众爱戴。英国市场调查公司“舆观”（YouGov）的最新调查显示，米歇尔击败好莱坞女星安洁莉娜·裘莉，获选今年全球最受景仰女性。

台湾中央通讯社报道，米歇尔·奥巴马（Michelle Obama）荣登榜首，排名第二的是脱口秀主持人奥普拉·温弗瑞（Oprah Winfrey），紧接是安洁莉娜·裘莉（Angelina Jolie）、英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）和英国女星艾玛·华森（Emma Watson）。

新进榜的中国国家主席习近平夫人彭丽媛和诺贝尔医学奖得主屠呦呦，则分别排名第7和第9；美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普（Melania Trump）排名第19；中国知名女星杨幂第20名。

市调公司“舆观＂调查遍及41国、4万2000多名受访者，蒐集开放式提名整理出男女各20人名单。调查人员只有简单问受访者说：＂全球现在还活著的人当中，你最景仰哪一位（男性或女性）？＂

哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）报道，米歇尔在今年稍早达成一项个人生涯里程碑，她的书《成为这样的我：米歇尔·奥巴马》（Becoming）热销1000万本，堪称是史上最畅销的回忆录。

”舆观“2019年全球最受景仰男性排行榜中，微软（Microsoft）公司创办人比尔．盖兹（Bill Gates）依旧稳坐冠军宝座，前美国总统欧巴马（Barack Obama）居第二，之后依序为香港明星成龙、中国国家主席习近平和亿万富商马云。天王巨星刘德华排名第20。