马来西亚放宽中印游客落地签政策

（早报讯）马来西亚内政部19日证实，自本月15日起，已新增6个入境点为中国和印度游客提供落地签服务，并放宽多项落地签条件。

中国新闻社报道，新增的6个落地签入境点包括位于吉打州的兰卡威国际机场、位于沙捞越的美里国际机场、位于文莱和马来西亚边境的沙捞越双溪都九检疫及安全大厦、吉隆坡梳邦机场、纳闽渡轮码头和黑木山马来西亚泰国边境。

除了这6个新增入境点，吉隆坡国际机场（KLIA）及第二机场（KLIA2）、新山国际机场，古晋国际机场，哥打基纳巴卢国际机场及槟城国际机场目前已设有落地签证申办柜台。

此外，在落地签条件上，马来西亚也将逗留期限从7天延长到15天；把落地签办理费用从330令吉(近109新元)下调至200令吉；落地签游客入境时必须携带的现金从1000美元（1356.40新元）降至500美元，并且可以是现金、旅行支票、信用卡等多种形式。

内政部亦强调，落地签证仅对从文莱、新加坡、印度尼西亚和泰国入境，且符合相关政策的中国与印度游客有效。这也意味着中国及印度游客不能够以直飞的方式，在抵达马来西亚后申办落地签证。

马内政部指出，这一政策是为了配合“2020马来西亚旅游年”及“2020马中文化旅游年”，鼓励更多中国和印度游客来马旅游。

不过，马来西亚华人旅游业公会总会长陈三顺近日对媒体表示，相较落地签政策，旅游业者更希望能对中国和印度游客落实免签政策。