解答：蚊子怎么会“盯”上你？

（早报讯）美国科研团队发现，蚊子是通过“先嗅后看”的方式发现、跟踪并找到“美食”的。在这一过程中，二氧化碳是蚊子找到目标的重要信号。相关研究从神经科学层面解答了蚊子如何觅食的谜题。

新华社报道，发表在新一期美国期刊《当代生物学》上的研究报告显示，当蚊子的嗅觉系统检测到二氧化碳等信号时，就会引发大脑内部的变化，从而触发一些行为反应：启动视觉系统，“扫描”周围特定形状的物体并飞向它们。

研究人员用钨丝将大约250只雌性埃及伊蚊系在直径约18厘米的环形装置内，蚊子下方装有光学传感器，用于观测蚊子翅膀扇动的频率，四周为360度液晶屏用于播放刺激蚊子视觉的不同影像。

研究人员从一个进风口喷入二氧化碳含量为5%的空气（人呼出的空气二氧化碳含量为4.5%），时长1秒钟。结果显示，蚊子翅膀扇动频率随即加快。研究人员发现，在显示屏上播放快速移动的星空图像，对蚊子行为几乎没有影响；但播放水平移动的长条，蚊子的翅膀扇动频率加快，且试图向长条的运动方向移动。

研究小组集中研究了蚊子的59个与视觉相关的脑部区域，结果显示，看到移动长条后，有三分之二的视觉相关脑区会点亮；而先喷入二氧化碳再展示移动长条，23%的脑区神经活动比之前更活跃，这表明二氧化碳引发了更大程度的反应。

论文作者、华盛顿大学生物学教授杰弗里·里费尔说，蚊子的嗅觉可以探测到30米之外的信号，但它们只能看清距离自己约5米左右的物体。

里费尔团队下一步将测试其他可能影响蚊子行为的视觉信号，研究结果将进一步阐明蚊子是如何找到食物的，有望为减少蚊子传播疾病提供科学依据。