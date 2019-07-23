日本“京都动画”工作室纵火案初步调查结果公布

（早报讯）日本京都市"京都动画"第一工作室18日上午发生纵火事件，致34人死亡，另有30多人受伤。京都警方22日公布了火灾的初步调查结果。

中国新闻社报道，警方调查发现，发生火灾的"京都动画"工作室大楼设有通往楼顶的大门，且从大楼内侧是可以打开的。警方认为，由于火势猛烈且浓烟蔓延过快，最终导致部分遇难者无法及时逃生。据报道，34名遇难者中有19人是从三楼向楼顶逃生时遇难，遗体堆叠在楼梯上。

此外，警方办案人员还透露，在案发数天前，工作室附近商店的监控摄像头拍到了疑似纵火案嫌疑人青叶真司购买两个20升便携式金属汽油桶的画面。此前，附近居民表示，在案发前一天下午目击到一名疑似犯罪嫌疑人的男子躺在工作室西南约500米的公园长椅上。还有目击者称，18日火灾发生前约两个半小时的上午8点左右也在同一长椅上看到此人。

20日，日本警方已经对嫌疑人青叶真司发布了逮捕令。目前，青叶真司本人仍在大阪一间医院进行治疗，警方将在他的严重烧伤治愈之后，对其进行正式逮捕。青叶真司于当地时间18日上午10点35分左右纵火，当时工作室内共有74人在工作。

多家媒体近日曝光了青叶真司的过去：从小父母离异、深居简出、邻里关系差，并有抢劫犯罪史。据相关人士透露，青叶曾于2012年在茨城县因在便利店抢劫判入狱3年6个月。青叶因有精神障碍，出狱后一直领取政府提供的福利服务。