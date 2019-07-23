葡萄牙山火至少30伤 一纵火疑犯被捕

（早报讯） 在葡萄牙中部延烧、致数十人受伤的山火已九成受到控制，但消防队警告，强风可能导致火势蔓延。

《星岛日报》报道，山火周日波及民居，烧毁多间房屋，造成至少30人受伤。当局动员1800名消防员扑救山火，一名55岁男子涉嫌纵火被捕。

山火于上周六开始在位于首都里斯本东北225公里的布朗库堡区发生，并蔓延至马桑、圣塔伦等多地。约1800名消防员、近250辆消防车，和19架灭火机等出动扑救，军队亦协助救援工作，疏散邻近村落居民，但高温加上强风令灭火工作变得困难。

迄今至少30人在山火中受伤，包括至少8名消防员，亦有多人吸入浓烟不适送院。一名平民受到一级和二级灼伤，伤势严重，目前仍在医院治疗。警方称一名55岁男子怀疑纵火，正接受调查。火势周日波及民居，居民不得不自力救济。在强风助长烈焰之际，他们只能提著水桶或拉水管保护家园。葡萄牙民防当局说，已有多间民宅被大火烧毁；但民防单位没提供确切数字。当局已撤走村庄和河滨居民作为预防措施。

此次山火令人回想起葡萄牙中部城镇大贝德罗高（Pedrogao Grande）2017年六月发生的毁灭性山火，当时造成64人死亡，250多人受伤，酿成葡国现代史上伤亡最严重的山火惨剧。