磋商完成 美国会与政府达成暂停债务上限协议

（早报讯）美国总统特朗普宣布达成一项跨党派协议，将在未来两年暂停政府举债上限，并增加政府支出，几周来就避免支付违约而举行的紧锣密鼓谈判画上句号。

彭博社报道，国会领导人承诺支持跨党派折中方案。双方提出的要求都没有全部得到满足，但都把注意力放在了可以算作自己获胜的条款上。

特朗普通过社交网站推特说：“我高兴地宣布与参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔、参议院少数党领袖查克·舒默、众议院议长南希·佩洛西和众议院少数党领袖凯文·麦卡锡达成为期两年的预算和债务上限协议，没有毒丸……为了给我们的伟大军队和退伍军人带来另一个重大胜利，这是一个真正的妥协！”

在7月26日开始进入为期六周的休会之前，众议院本周必须批准这项协议。参议院可以在下周投票。该协议将需要特朗普签署才能成为法律，总统还没有明确表示他会签署该协议。

“今天达成了一项两党协议，这项协议将增进我们的国家安全，投资于中产阶级最关切的事项：促进美国人民的健康、财务安全和福祉，”佩洛西和舒默在联合声明中说。麦康奈尔在一份声明中表示，他支持这项协议并计划在8月休会前举行投票。

众议院议长佩洛西和财长史蒂文·姆努钦经过数周磋商后达成的这项协议会在2021年7月31日前暂停债务上限，消除联邦政府最快9月份出现违约的风险。协议还将取消自动削减支出，这本来会在2019年的基础上削减国内支出550亿美元（748.49亿新元），降低军费开支710亿美元。

一位知情人士表示，根据协议条款，不包括Medicare、Medicaid和Social Security等自动资助项目的成本，2020年和2021年的自由支配开支预算上限将分别为1.37万亿和1.375万亿美元，高于今年的1.321万亿美元。

共和党寻求增加国防开支，他们在2020年和2021年分别获得了7380亿美元和7410亿美元，其中包括不受预算上限约束的海外行动资金。民主党在2020年和2021年分别获得了6320亿美元和6350亿美元的国内支出。

在支出上限外，民主党2020年还会额外获得25亿美元，以进行2020年人口普查。

未来两年3200亿美元的增支总额比民主党寻求的金额低了300亿美元。特朗普政府寻求节支1500亿美元的要求仅获得一半满足。