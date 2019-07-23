报道：华为密助朝鲜建设和维护商用无线网络

（早报讯）《华盛顿邮报》周一援引消息人士和内部文件报道，中国华为技术有限公司秘密帮助朝鲜建设和维护其商用无线网络。美国政府之前以国家安全忧虑为由将华为列入黑名单。

路透社引述《华盛顿邮报》报道说，这家中国电信巨头与中国国有企业熊猫国际信息技术有限公司合作，在过去至少八年的时间里在朝鲜开展了一系列项目。

《华盛顿邮报》称，此举将引发外界质疑，华为向朝鲜提供设备是否违反了美国的出口管制。华为的零部件中使用了美国技术。

今年5月，美国以国家安全为由将华为列入黑名单，禁止美国公司在没有特别许可证的情况下向华为出售大部分美国零部件，但美国总统特朗普上月表示，美国公司可以恢复对华为的出口，以重启与北京的贸易谈判。

华为没有立即回应置评要求，但在给《华盛顿邮报》的一份声明中表示，该公司在朝鲜“没有业务存在”。记者无法立即联系到熊猫国际信息技术有限公司。

《华盛顿邮报》称，美国商务部自2016年以来一直在调查华为与朝鲜之间可能存在的联系，但尚未公开将二者联系起来。商务部也没有立即回应置评要求。

据该报报道，华为和熊猫国际在2016年上半年搬出了他们在平壤的办公室。