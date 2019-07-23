华为携手加拿大电信业 为北部偏乡架高速网路

（早报讯）中国电信巨擘华为技术公司宣布，它将在加拿大北部偏远地区为得不到充分服务的数十个社区布建高速无线网际网路。

台湾中央通讯社引述法新社的报道说，华为在此布建的多数是第四代通信系统（4G）网路，非速度超快的5G网路，此时正值美国以国安考量对华为制裁，以及加拿大和中国因将华为高层拘留在温哥华而引发外交危机之际。

华为22日宣布此消息时说，公司将与Ice Wireless及Iristel合作，帮助两家业者在2025年前，无线连结北极及魁北克（Quebec）东北部和纽芬兰-拉布拉多省（Newfoundland & Labrador）等乡村社区。

华为还说，大多位于努纳戊特特区（Nunavut）伊努特人（Inuit）地区的约25个社区也将受惠。

华为加拿大公司总裁李红波说：“我们深信所有人都应连结上第四代行动通讯（4G LTE），无论他们住在加拿大何处，即使是高速通讯服务可能不符合经济效益的地区也当如此。”

华为指出，他们将在地球上最寒冷的部分地区布建无线网路，让这些地区能连上网。

美国此时正施压盟国不要用华为装置布建5G无线网路，指称这家中国企业与北京政府和情报单位的关係恐导致安全风险。

同时，自从加拿大应美国要求于去年12月逮捕华为财务长孟晚舟以来，中加关係即陷入紧张。