韩轻型航母建造计划曝光 可搭载16架F35B战斗机

（早报讯）据韩国《亚洲日报》23日报道，消息人士称，韩国军方正在推进建造新型两栖舰项目。据悉，韩国计划建造的两栖舰排水量约为3万吨，属于“准航母”级别，最多可搭载16架F-35B战斗机，主要用途是向海外投送兵力。

中国新闻社引述报道称，在本月12日召开的联合参谋本部高级会议上，韩国联合参谋本部议长朴汉基决定推进韩国海军“下一代大型运输舰计划”。新的两栖攻击舰代号为“LPH-II”，建造LPH-II的计划已列入长期军力建设计划，将于未来几年开始预研究。

新的“LPH-II”两栖登陆舰排水量3万吨，飞行甲板长250米，具备双层机库及耐热甲板。可搭载16架F-35B，或者3000名海军陆战队员和20辆装甲车。韩国方面预计2030年形成作战能力。建造费用达3万亿韩元(约34.62亿新元)。

2018年8月，韩国国防采办计划管理局开始研究在其“独岛级”两栖攻击舰上搭载F-35B的可能性，不过，韩国海军随后发现“独岛级”甲板无法承受战机起降时带来的高温和冲击，这也是韩国在2019年宣布建造3万吨“准航母”的部分原因。

除了航母需要资金以外，韩国还得买舰载机，一位美国国防部采购方面的消息人士告诉防务新闻，韩国军方正在考虑再购买20架F-35B，用于充当LPH-II的舰载机，购买F-35B另需2万亿韩元。

2014年，韩国决定以7.3万亿韩元的价格采购40架F-35A战斗机，并计划在2018年到2021年形成战斗力。

2019年4月初，首批2架韩国F-35A战机飞抵韩国本土。韩国此前规划了另外20架F-35A的预算，随着“准航母”项目的推进，韩国政府考虑用20架F-35B替代此前规划的20架F-35A。