古巴离奇声波攻击揭密 研究：宛如经历车祸或爆炸

（早报讯）美国和加拿大两国驻古巴外交人员近年频传遭“声波攻击”，最新研究显示，这些人员出现诸如脑震荡等典型脑创伤外显症状，伤势宛如经历车祸或军事级爆炸事件。

据美国有线新闻网（CNN）报道，美国宾州大学佩雷尔曼医学院放射学和神经外科教授伏尔玛主导的研究指出，40名遭受声波攻击人员虽出现类似脑震荡的临床症状，但其脑部扫描却显示，他们与脑震荡患者在影像上具有显著差异。

该报告共同作者，宾州大学脑损伤专家史旺森表示，若不告知医疗人员受害者的背景与受伤原因，任何一个脑损伤治疗团队都会认为，伤者经历了车祸或军事级爆炸，因而出现创伤性脑损伤。

他说，受害者出现急性耳痛、头痛、单耳耳鸣、眩晕、定向障碍、注意力问题及轻度创伤性脑损伤等症状。

史旺森指出，多数受害者出现注意力、平衡、视力、听力、睡眠或头痛等问题，持续至少三个月。他说，其中有三人出现中度至重度听力损伤而被迫使用助听器，另外多人则持续受耳鸣、压力不均折磨，超过一半的受害者需要药物治疗才能入睡。

古巴声波攻击事件疑云围绕，过去常被称为“神祕事件”，如何执行及攻击来自何方一直无定论。美加两国怀疑，这些攻击事件出自古巴特务之手，古巴则驳斥前述指控，认为受害人的症状可能由其他因素引起。