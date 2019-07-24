穆勒将出席两场众院听证会 或影响美大选风向标

（早报讯）美国前特别检察官穆勒24日将出席两场国会听证会，届时将通过电视向公众转播。分析称，这两场听证会对美国总统特朗普及民主党人士而言相当重要，民主党内目前对是否要弹劾特朗普，或把重心放在2020年选举上意见分歧。

据美国媒体报道，从当地时间24日中午开始，穆勒将出席众议院司法委员会及情报委员会分别举行的听证会。穆勒的调查细述了特朗普2016年选举团队与俄罗斯的广泛接触，称俄罗斯当局涉嫌通过黑客手段和宣传造势干预美国2016年大选。

掌控众议院的民主党期望，穆勒的证词能够号召社会大众支持该党对特朗普及其政府继续进行调查。

民主党幕僚指出，穆勒将不会提供任何新的爆炸性讯息，而是会维持“通俄门”调查报告中的说法。这份调查报告长达448页，耗时22个月之久。穆勒计划在接受议员提问前发表开幕词。

民主党人希望，穆勒能够向美国公众提供令人信服的说法，说明俄罗斯干涉美国大选、特朗普竞选团队愿意接受俄罗斯的帮助，以及特朗普设法阻碍穆勒的“通俄门”调查，而这可能构成特朗普阻碍司法公正的罪名。

报道称，穆勒出席听证会可能也会成为民主党在弹劾问题上的转折点。

许多自由派民主党人正在推动对特朗普展开弹劾调查，特朗普最近对来自少数族群的四名女议员的煽动言论也点燃了一场政治风暴。路透社的一项调查显示，众议院民主党中有89人，目前约占38%希望对特朗普进行弹劾调查。但这远远低于在众议院通过弹劾条款所需的218票。如果弹劾条款在众议院获得通过，则将交由参议院审议是否弹劾特朗普。如果穆勒的证词令人信服，那么支持弹劾的人数可能会大幅增加。