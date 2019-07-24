新研究：“任性”使用阿司匹林隐患大

（早报讯）越来越多研究表明，随意使用阿司匹林弊大于利。一项新研究显示，“任性”使用阿司匹林的人群基数庞大，很多人可能还没意识到其中风险。

此前有研究表明，尽管服用阿司匹林可降低中风、心脏病发作和死于心血管疾病的几率，但却有可能增加“出血事件”。美国心脏病协会和美国心脏病学会今年年初已修改用药指南，建议年龄在70岁以上、有持续性出血风险且没有长期心血管疾病的人不要定期服用阿司匹林。

新华社报道，发表在最新一期美国《内科学纪事》月刊上的新研究说，他们以2017年美国全国健康访问调查数据为基础进行了分析，结果发现定期服用阿司匹林的人群基数庞大，很可能依然有人在擅自使用且不了解这样做的危害。

从年龄段来看，在70岁以上且没有心血管疾病史的人中，大约半数每天服用阿司匹林预防心血管疾病；在40岁以上且没有心血管疾病的人中，这一比例大约为四分之一（即2900万人左右），其中约660万人并没有医生处方而是擅自用药。

研究人员特意提到，尽管有胃溃疡病史的人不可以长期服用阿司匹林，但这类人的阿司匹林用药比例并没有因患过胃溃疡而明显下降。

论文第一作者、美国贝丝·伊斯雷尔女执事医疗中心内科医生奥布莱恩说，根据这一最新研究结果，医生有必要询问患者使用阿司匹林的情况，并让他们了解用药利弊。

阿司匹林是一种非处方药，因具有抑制血栓形成功效，常被用于预防心脏病或中风。