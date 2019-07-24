公正党消息：阿兹敏料不会出走

（早报讯）“男男性爱视频片”风波加剧公正党主席安华与副手阿兹敏之间的矛盾，阿兹敏会否离开公正党备受关注。公正党内部消息则指阿兹敏出走的可能性不大。

男男性爱视频事件6月11日爆发以来，安华与阿兹敏派系已经多次互相呛声。安华最近两次向阿兹敏伸出橄榄枝，但是态度强硬阿兹敏似乎并不领情。

据《星洲日报》掌握的消息，公正党内开始有人喊话，要那些不与安华共进退者离开。阿兹敏是否出走因此深受关注。据公正党不愿具名的领袖表示，他相信阿兹敏不会退党，因为阿兹敏并未掌握足够的国会议员人数一起离开。“虽然有14名国会议员支持他，但如果退党，跟随他的可能只有几个人。

27名支持阿兹敏的公正党高层上周四（18日）发布联合声明批评安华。他们提醒安华别忘了当初他卷入性爱风波时，阿兹敏曾捍卫安华与及其家人达20年。这些联署者包括14人是国会议员。

上述消息人士说：“阿兹敏这时候不可能加入土团党，因为这将遭到其他盟党强烈反对，并将影响希盟和政府的稳定。巫统议员退党加入土团党已令希盟成员党反感，更何况是来自盟党的阿兹敏。”

但目前情况并不表示安华已经掌控大局。消息人士表示，安华现在也不能开除阿兹敏，因为安华担心担心阿兹敏带走一些议员而进一步分裂公正党。

消息说，安华不敢开除阿兹敏的另一个原因，是因为安华虽是党主席，但却未掌控政治大权。马哈廸也可能继续坚持维护阿兹敏并让他当部长，这将令让安华难堪。“阿兹敏在党内处于弱势，但马哈廸的庇护让阿兹敏变得强稳。”

另有公正党领袖认为，安华和阿兹敏其实都不愿看到公正党分裂，因为一旦公正党势力被削弱而不再是国会最大政党，马哈迪就可能将首相之位交给土团党领袖。“如果安华向阿兹敏开刀，安华就可能就做不了首相……政治是动态的，安华目前一动不如一静。”