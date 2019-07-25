穆勒指特朗普没有通俄 但非完全无罪

（早报讯）美国“通俄门”前特别检察官穆勒出席听证会重申，没有证据证明美国总统特朗普在妨碍司法的指控上是清白的。

美国前特别检察官穆勒（Robert Mueller）24日上午出席国会听证会，就“通俄门”调查报告，接受众议院司法委员会和情报委员会提问。这是穆勒首次就这项持续22个月的调查接受公开质询。

穆勒在开场证词中说：“”。他还证实调查没有发现特朗普团队和俄罗斯在2016年大选期间有任何犯罪阴谋，但他表示，报告尚未完全免除对特朗普的质疑。

穆勒在回答中超过20次表示“请参考报告”（refer to report），并多次请求众议员给出提问的具体报告来源，并请求对重复问题可查找报告依据。

穆勒说：“（通俄门）调查报告就是我的证词……调查没有发现特朗普竞选活动的成员在选举活动中与俄罗斯政府密谋……我们还没有除去‘共谋’的疑虑，这不是一个法律术语。”

他还说，“相反，我们关注证据是否足以指控任何参与竞选活动的成员参与犯罪阴谋。但是并没有相关的发现。”

主持听证会的民主党籍司法委员会主席纳德勒问穆勒，“总统一再声称报告结论为没有勾结，而且他完全无罪，但这并非报告所写内容对吗？”穆勒回答，“正确，报告没有提及”。

纳德勒询问，报告未能判定总统特朗普没有妨碍司法公正，是否正确？穆勒则说，需考量司法部法律顾问室意见，现任总统不能被起诉。

关于当局是否试图阻挠他的调查问题，穆勒说：“根据司法部的政策和公平原则，我们决定不在总统是否有罪上做出判定，我们之前就做过此决定，今天也仍然是这个决定。”