特朗普：穆勒自取其辱

（早报讯）负责调查“通俄门”的前特别检察官罗伯特·穆勒（Robert Mueller）7月24日（周三）在国会作证，重申调查报告未指美国总统特朗普完全无罪。特朗普随后在推特辱骂穆勒，指他“自取其辱，是国家的耻辱”。

美国前特别检察官穆勒24日上午出席国会听证会，就“通俄门”调查报告，接受众议院司法委员会和情报委员会提问。在气氛紧张如战场的听证会上，穆勒表现的十分慌张，回答问题有时前后矛盾。

据报道，穆勒已在今年5月公开承认他的团队在进行两年的“通俄门调查”后，“没有找到足够的证据”来指控特朗普竞选团队通俄。但他也拒绝对特朗普是否妨碍其调查下结论。

穆勒在听证会上说：“调查没有发现特朗普团队和俄罗斯在2016年大选期间有任何犯罪阴谋，但他表示，报告尚未完全免除对特朗普的质疑。”

特朗普在听证会结束后发推文，辱骂穆勒。他说：““感谢”民主党人举行了这次听证会，三小时的听证会结束后，穆勒只不过是自取其辱，是国家的耻辱。”

穆勒在被问到他的调查是否受到任何阻碍时，他回答说：没有。这意味着特朗普并没有阻碍他的调查。这也与他之前对此问题不置可否是矛盾的。

对此，特朗普发推文说：“穆勒被问到调查是否受到任何阻碍，他说没有。换句话说，我没有妨碍他的调查！”