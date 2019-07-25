（早报讯）英国新首相约翰逊（Boris Johnson）24日上任第一天组建新内阁，不但把自己的支持者捧上位，还清除了前首相特雷莎梅政府的关键人物。

英国报道指出，这将是英国自上世纪80年代以来最右翼的政府。约翰逊在担任新首相的残酷洗牌中，前首相特雷莎梅的内阁中有超过半数被解雇或辞职。

约翰逊无情地抛弃了他的“敌人”，包括竞选对手原外交部长亨特。亨特本人在拒绝被降职为国防部长后辞职。亨特当天在推特上表示，自己决定做回一名后座议员，还将迎接最大的挑战——“做一名好爸爸”。

约翰逊任命前内政大臣赛义德⋅贾维德为财政部长，任命前“脱欧”事务大臣多米尼克⋅拉布为外交部长，任命前国际开发事务部长普丽蒂⋅帕特尔为内政部长。

英媒称，卫生部长马特⋅汉考克和劳工部部长安布尔⋅拉德则“放下自尊和原则”，通过为约翰逊提供支持来保住自己的工作。

英媒盘点离开约翰逊新内阁部长，其中12人被解雇，5人自己辞职。

约翰逊新内阁的洗牌速度之快、幅度之大令人震惊，被解职的部长数量太多了，以至于英国政府要付给他们超过25万英镑（约合42万新元）的遣散费，每个人大约会得到1.7万英镑（约合2万9000新元）。