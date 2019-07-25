欧洲热浪席卷 法国卢瓦尔河干涸

（早报讯）欧洲天气持续闷热，新一波热浪再度来袭，多国高温打破纪录。法国80省宣布进入橘色酷暑预警，其中20省发布最高级红色警报，逾2000万人受影响。

当地时间2019年7月24日，法国西部著名卢瓦尔河畔蒙让（Montjean-sur-Loire），由于夏季热浪侵袭，卢瓦尔河水位持续下降，河床干涸龟裂。

法国气象局表示，法国众多城市气温都创新高，葡萄酒产区波尔多23日就飙出摄氏41.2度高温，打破2003年8月出现的摄氏40.7度高温。巴黎25日气温则可能打破1947年的40.4度纪录。

荷兰气象局表示，荷兰可能飙出高温，打破过去摄氏38.6度的高温纪录。英国气象局表示，英国气温可能飙出新高，超越2004年8月肯特郡费佛宣镇出现的摄氏38.5度高温。

英国铁路网公司表示，火车会减速行驶，以应对极端气候。英国铁路网公司在推特上说：“极端高温会造成火车上方的电缆线下垂，并因火车快速行驶而受损。我们在这种情况发生时会减速，以确保乘客安全。”

比利时东北部城镇小布罗赫尔24日测得摄氏38.9度高温，刷新该国1947年的38.8度纪录。一列欧洲之星高速列车因高温抛锚，乘客一度受困。