日韩代表WTO就贸易进行磋商 双方互不相让

（早报讯）日本与韩国代表24日在瑞士日内瓦召开世界贸易组织（WTO）总理事会讨论有关日本加强管制对韩国出口半导体关键材料一事，双方唇枪舌剑，互不相让。

韩国政府因不满日本政府加强对韩国出口管制，要求WTO将此事列为正式议题进行讨论。日方与会的代表是日本常驻日内瓦大使伊原纯一；韩方是韩国产业通商资源部新通商秩序战略室室长金胜镐。

金胜镐在记者会上表示，韩方在会上向日本代表提议进行高层对话，但日方没有作出答复。他认为，拒绝对话表明日方没有勇气和自信直面自己的行为。

韩方指出，日本发布限制对韩出口的措施后，20多天来一直回避回话，日本的措施是对二战韩国劳工对日索赔胜诉的政治、外交报复。

金胜镐强调，正是因为过去有过政治性贸易报复，才构建了多边贸易机制，日本的措施有可能令第三国和无辜的消费者受到损失。

他还就韩日对话表示，通过对话解决问题是韩国政府一直坚持的立场，韩方在下午的会议上再次要求日本回应对话提议，但还是没有得到具体回复。

日本常驻日内瓦大使伊原表示，韩国在会议一开始就言及前徵用工（遭日本企业强徵的韩国劳工）的官司问题。

伊原表示，这次的举措与过去没关系，是基于出口管理制度上所做的考量，是基于安全保障的观点，目的是要防止武器的相关物资及技术扩散。

伊原认为，这个问题不应拿出来在WTO总理事会上讨论。

被认为可能出面调解韩日矛盾的美方代表没有在会上发言。