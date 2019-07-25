（早报讯）马来西亚几经波折的中资“东海岸铁路”项目终于正式复工。交通部长陆兆福预计东铁将在2026年12月完工及启用。

陆兆福与中国驻马大使白天周四都到登嘉楼龙运的武吉堡勿（Bukit Bauk）隧道工地出席了复工推介礼。其他出席者包括登嘉楼州务大臣阿末山苏里、马来西亚铁路衔接有限公司（MRL，马铁）总裁达维斯，以及中国交通建设集团（中国交建，CCCC）副总裁孙子宇等人。

达维斯透露，东铁停工之前已完成10.18%的工程。这包括龙运与吉兰丹哥打峇鲁之间，以及彭亨文德甲到雪兰莪鹅唛的部分工程。他说，东铁项目重新规划后，一切都必须归零重来。

东铁是由财政部属下政联公司马铁拥有，并由中国交建承建。它是国阵政府2017年启动的，原本估计造价约为550亿令吉（约181亿新元），但后来增至655亿令吉。希盟去年5月上台后，宣布检讨东铁等多项大型计划，并在去年7月暂停东铁工程。

马哈迪随后委任政府顾问达因代表马国和中国谈判。双方经过多月谈判后，今年4月达成共识并重启东铁。双方同意将东铁第一和第二阶段成本从655亿令吉降至440亿令吉，大砍215亿令吉或32.8%。

根据东铁复工协议，双方同意将四成东铁工程交由马来西亚承包商负责。马来承包商协会主席则要求这四成工程中的一半保留给马来人。马哈迪则表明尚未决定如何处理。