洛杉矶发生枪击案 男子击毙家人女友

（早报讯）美国洛杉矶发生枪击案，26岁男子对家人开枪，造成四人死亡，至少两人受伤。警方在追捕12个小时后，制伏并将男子逮捕。

洛杉矶警方发言人表示，这起枪击案是当地时间25日凌晨2时，在犯嫌与父母居住的卡诺加公园（Canoga Park）公寓内发生。嫌犯是26岁的札拉哥萨（Gerry Zaragoza），他开枪击毙了他的父亲与兄弟，也向母亲开枪。

警方发言人还表示，已逮捕札拉哥萨，将依谋杀罪嫌疑送办。警方发言人没有公布受害者姓名。

警方表示，嫌犯在击毙家人约45分钟后，也在北好莱坞一处加油站，开枪击毙一名他认识的女子，但没有说明他们的关系。部分媒体称，她是嫌犯的前女友，其他报道则说两人相识。

有美媒报道称，嫌犯据称也开枪伤及一名加油站收银员。这名男子中了五枪，有生命危险。

警方说，嫌犯接着在当地时间25日上午约7时45分，据称在一台自动提款机前，试图抢劫一名园丁并对他开枪。警方还说，当地时间下午1时左右，札拉哥萨在范纽斯区的一辆巴士上击毙一名男子。

多篇媒体报道指出，嫌犯不认识巴士上的男子，这起枪击案似乎是随机犯案。有媒体指出，札拉哥萨于当地时间下午2时30分左右，遭便衣警察以电击枪制伏，在卡诺加公园遭逮捕。