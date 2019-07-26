阿富汗遗址发现7世纪佛经抄本

（早报讯）阿富汗考古局于艾娜克遗址发现7世纪佛经抄本，该发现印证了当地曾是繁荣的佛教城市，而唐朝僧人玄奘当年可能经过此处。

阿富汗考古局日前透露称，该国在中部艾娜克（Mes Aynak）遗址中发现了可能写于7世纪前后的佛教经典的部分抄本。

共同社报道，古代遗址中发现抄本比较罕见，这项发现印证了当地曾是繁荣的佛教城市。遗址位于首都喀布尔东南约40公里处，被认为是公元3至7世纪的城市。

2009年阿富汗政府开始全面挖掘。佛塔、佛像、壁画陆续出土，从而判明是一处大规模遗址。抄本于2017、2018年在位于遗址中心的山坡上发现。考古局推测“该处大概曾有过经书典籍保管设施”。

据解读，抄本的日本佛教大学教授松田和信表示，该抄本是在树皮上用梵文写下的大乘佛教《般若经》和《弥勒下生成佛经》。人们普遍认为，玄奘从西域带回了大乘佛教的众多经典并译成了汉文。

协助艾娜克遗址保护和修复工作的东京艺术大学客座教授前田耕作（亚洲文化史）指出：“发现初期佛典比较罕见。这与《大唐西域记》中记载的弗栗恃萨傥那国的大致位置也相符，而玄奘当年可能经过此处。”

另一方面，遗址周边有着被认为储量之多在全球屈指可数的铜矿矿床。以矿山开发作为重要财源的阿富汗政府2007年以30亿美元的价格将30年的开采权出售给了中国企业。对遗址的影响令人担忧。

考古局局长介绍称“距离挖掘结束需要数十年”。联合国教科文组织（UNESCO）等也强调保护该遗址的重要性，阿富汗政府将谋求兼顾保护与开发。