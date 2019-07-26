案中有案 马国排屋火灾死者疑遭劫杀 死者独子等四人被捕

（早报讯）马来西亚森美兰州汝来一座双层排屋的老夫妇疑遭人劫杀纵火烧尸案，警方26日扣捕四名男女协助调查，据悉，这当中包括死者的独子。

《光华日报》报道，汝来警区主任诺玛祖26日受询时指出，落网的男女年龄介于30至45岁，他们是在25晚至26日凌晨陆续被逮捕。他们将被延扣至8月1日助查此案。至于落网者是否是两名死者陈金裕（73岁，退休工程师）及吴长华（67岁，退休老师）所熟悉的人时，警方则不愿给予回应。他表示，警方将援引《刑事法典》第302（谋杀）条文展开调查。

《东方日报》报道，嫌犯是否真的涉及命案，有待警方的深入调查。

据了解，此案其中一名落网主嫌年约40岁，在吉隆坡经营药剂行，已婚，并育有一个孩子，他也是死者陈金裕和吴长华的独生子。

消息指出，落网的女嫌犯现年34岁，警方也取走女嫌犯的两台手机助查。

另一方面，两名死者的遗体已在26日完成解剖，家属于12时50分抵达芙蓉端姑惹化医院停尸间，办理领尸手续，但不见死者独子。据悉，死者独生子25日午2时现身停尸间进行认尸程序时，是由警察带往停尸间和带离。

汝来警区主任诺玛祖奇26日回答记者问题时说：“被捕者已于今早押往芙蓉法庭申请延扣，获延扣七天，直到8月1日。”

这起冷血劫杀案发生于7月24日晚上9时许，发生凶案的双层排屋在汝来迪沙美拉迪花园。由于事发单位传出滚滚浓烟，邻居致电消拯局，消拯员赫然在屋内发现一对年迈华裔夫妇，身上留下伤痕，因而感到事有蹊跷，于是报警求助。