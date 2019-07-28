马哈迪否认处理性爱视频立场矛盾

（早报讯）经济事务部长阿兹敏被指涉及男男性爱视频事件后，首相马哈迪多次出面维护阿兹敏。安华1998年被指涉及类似事件时，马哈迪当时则迅速逮捕及提控安华。马哈迪如今表示，他处理这两起事件的立场并未矛盾。

马哈迪星期日在博客为自己辩护时说，他处理前内阁部长及现任部长不当性行为的指控时的立场并未自相矛盾。马哈迪表示，他1998年所采取的行动，并非由于男男性爱视频。他说，当时的相关视频是在法庭裁决后才出现的。“那是发生在法庭裁决之后的事。视频并未影响法庭或任何人，也并未影响我。”

他说，在近期发生的案件则先出现视频，这显然是试图抹黑特定人士的名声以摧毁其未来。若他采取抹黑者所期望的行动，他就成为了阴谋的帮凶。“我无意成为抹黑者的工具。我不会成为这肮脏政治的一分子。”

安华1991年开始担任副首相及财政部长。1997年亚洲金融风暴时，安华与时任首相马哈迪对如何处理经济冲击问题意见不合导致激烈内斗。马哈迪1998年革除安华所有官职并将他逐出巫统，安华同年也面对渎职案和鸡奸案提控。

男男性爱视频6月11日爆发并牵扯阿兹敏后，马哈迪多次公开声援阿兹敏。马哈迪先指事件具有政治动机而非刑事案件，因此阿兹敏无需告假接受警方调查。他过后也指此事是政治事件而“必须政治解决”。

前首相纳吉7月24日在面簿讽刺马哈迪处理两起部长涉嫌性行为不当事件时的双重标准。“1998年：这是道德问题、不是政治课题。2019年：这是政治动机、无关道德问题”