依斯迈：巫统并非酒店，不能“自由出入”

（早报讯）巫统副主席依斯迈沙比里揭露，数名已经退党的巫统议员正酝酿重返巫统。他指巫统准备接受这些人回归，但回归者别期望获得之前的党职。

依斯迈上周末（27日）在沙巴亚庇出席活动时表示，巫统对此回归者保持开明态度，并作好准备迎接这些前巫统议员。他表示，这些前领袖和前党员，必须向一般人一样申请成为党员而没有“走后门”这回事。“巫统不是寄宿的地方或酒店，不能今天入住，明天离开后，然后又回来入住。就算入住酒店也要登记，所以他们（回归者）也要按巫统章程申请。”

他透露：“沙巴已经有议员有意重返巫统，我们同意接纳任何有意重返巫统者，但这必须符合党党章和纪律。”他指出，一些人加入希盟后无法上位，又或者在“新家”迷失方向而想重回巫统。

沙巴巫统去年12月12日发生“地震”。当时五名国会议员、九名州议员、两名上议员和21名区部主席、青年团、妇女组等宣布集体退党，并且表明支持现任首相马哈迪及州首席部长沙菲益阿达。

沙巴班带马尼区前州议员阿都拉欣依斯迈退出巫统加入土团党近三个月后，7月15日突然宣布重返巫统。阿都拉欣去年12月与大批巫统领袖退党，并在今年4月加入土着团结党。这导致沙巴巫统当时只剩下一名州议员慕沙阿曼及一名国会议员邦莫达。慕沙阿曼今年3月也宣布退出沙巴巫统，他当时也宣布正式解散沙巴巫统。