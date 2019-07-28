韩国与日本地方间航线陆续停飞

（早报讯）共同社报道，随着韩国经济减速，导致访日游客减少，加上日韩关系恶化，连接日本地方机场与韩国的航线因韩方的判断被迫停飞的情况相继出现。

尤其是西日本，许多地方政府大力招揽地理上接近的韩国游客，出现担心这会对地区经济造成打击的声音。

据日本国土交通部，今天夏季的航班表中，国内18个地方机场（除去新千岁、成田、羽田、中部、关西、福冈、那霸这主要7个机场）的26条定期航线，原本主要由韩国航空公司设定。

但是，韩国廉价航空公司德威航空决定5月底停飞佐贺至大邱航线，到9月中旬依次停飞与佐贺、熊本、大分间共计5条航线。

受原被征劳工问题和日本加强半导体材料出口管制等影响，韩国对日本的抗议升温。熊本县表示，该公司说明停飞理由称，“关系恶化导致取消访日的动向扩大”。该县负责人称，“对问题会不会长期化感到不安”。

此外，在岛根县的出云机场，由大韩通运航空执飞的与金浦（首尔）间包机航班也部分停飞，住宿设施及餐饮店也出现取消。去年在该县住宿的外国人近两成是韩国游客，县负责人担心，“若现在的状况持续下去，对暑假旺季的打击也会很大”。

据日本中央政府估算，今年1至6月访日韩国人为386万人次，上半年数据5年来首次减少。由于廉航公司根据需求频繁调整路线，固定商务旅客少的地方航线特别容易受到冲击。国交部航空局负责人对此称，“现状下无计可施”。