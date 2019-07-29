特朗普：国家情报总监科茨将离职

（早报讯）美国总统特朗普证实，美国国家情报总监科茨将离职。

美国媒体28日报道，有传科茨（Dan Coats）会在日内主动请辞，并由得克萨斯州众议员拉特克利夫（John Ratcliffe）取代其位置。

新闻网站Axios和《纽约时报》引述消息人士报道，76岁的科茨是特朗普上任以来少数仍然在位的高层官员，不过因特朗普涉嫌通俄，以及对方在应对朝鲜问题与不信任情报机构等多个层面意见分歧，于是主动请辞。

特朗普其后在推特证实，科茨将在下月中旬离任，并提名拉特克利夫为新任国家情报总监。