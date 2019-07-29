为马华取名“马贪公会” 林冠英言论惹议

（早报讯）马来西亚行动党秘书长林冠英昨天揶揄马华公会应改名为“马来西亚贪污公会”，引起马华不满。马青法律局主任何国胜斥责，林冠英以不实言论诽谤马华。

何国胜昨晚发文告说，林冠英昨天在行动党全国元老俱乐部第五届大会开幕仪式上所发表的言论，至少有五点涉及诽谤，这包括马华应易名为马来西亚贪污公会，以及马华无视一马公司案的问题。

何国胜指出，林冠英的言论充满诽谤污蔑，而希盟则是以谎言和空头承诺来换取政权。

他还说，林冠英是糟糕的财政部长，连基本事实也搞错。

何国胜称：“在贪污课题上，身为一名资深内阁成员，林冠英竟然无视法治的存在，试图影响公众对正在进行的SRC国际公司案和一马案的看法，而不是交由司法裁决，令人感到羞耻……或许林冠英可以上网谷歌一下，看看马华如何坚定反对任何形式的贪腐，包括一马案。”

据《中国报》报道，林冠英昨天在槟城北海为动党全国元老俱乐部第五届大会开幕致词时说，马来西亚华人公会（马华）可以考虑改名为“马来西亚贪污公会”。

据报，林冠英称，马华不仅支持走宗教和种族主义的极端政党，而且对一马公司案丑闻不闻不问。

这并非林冠英首次为敌对党取花名。2009年，林冠英还是槟州首长时，指马华是“讨红包党”或“讨钱机构”，同样引起马华不满。