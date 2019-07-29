阿兹敏：欢迎巫伊力挺马哈迪继续任相

（早报讯）马来西亚经济事务部长阿兹敏表示，对于巫统及伊党全力支持首相马哈迪任相满一届才卸任的立场，他表示欢迎。

阿兹敏强调，唯有让马哈迪继续任相，才能确保政府及国家政治的稳定，同时让国家更快地重拾马国昔日“亚洲之虎”的光辉。

据《星洲日报》报道，也是公正党署理主席的阿兹敏发表文告说，希盟在一年多前赢得人民的委托执政，需要稳定的政府以落实制度改革及重振经济的积极措施，如此双管齐下将成功让全民受惠，无论他们的政治立场是什么。

他说：“因此，对于伊党主席哈迪阿旺强调巫伊全力支持马哈迪任相直到任期届满的立场，我表示欢迎。这个立场与我之前的观点一致，以便让国家重拾光辉的努力得以立即实践。”

阿兹敏说，马哈迪如今获得跨党派的支持是马国全新的政治面貌，并以人民的利益为主，而国会修宪成功将投票年龄降至18岁已经体现了这一点。

他指出：“这就是对马哈迪领导有信心的证明，拥有高尚品格的马哈迪深具资格担任国家头号政治人物。”

他补充道：“作为奉行民主的国家，政治分歧将会存在，但这些差异必须为了保障人民利益而良好处理，需要马哈迪的领导正是为了保障政府政策的稳定、连续性及一致性，以便能刺激投资，并让全民获得工作机会及达致成功。”