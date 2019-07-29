马国将设中国运输机终端组装厂

（早报讯）中资企业哈尔滨通用飞机工业公司将在马来西亚开设运12F型运输机终端组装厂，这是中方首次有这类投资进入马来西亚。

据《东方日报》报道，马来西亚UA Aerospace公司与中国哈尔滨通用飞机工业有限责任公司，将合作在吉打州亚罗士打机场打建一个完整的终端组装工厂。这项耗资约4亿令吉（约1.33亿新元）的工厂将在2021年正式启用。

这项投资将让马来西亚成为这款多用途飞机在全球市场最重要分销商，并协助开拓当地航空技术。投资方表示，组装厂九成员工将是马来西亚公民。

据马来西亚UA Aerospace公司主席冯秉雄介绍，这个项目虽然与吉打州务大臣机构（MBI Kedah）合作，但百分百是私人投资项目，完全没有动用任何公款。他表示，工厂未来将直接从中国和美国运入主要零部件及组装，之后才销售至其他国家，并预计一个月可以组装两架或一年24架飞机。

针对销售前景展望，冯秉雄表示，该公司放眼中国以外市场，计划15年内在全球销售出1000架飞机，目前亚细安国家、非洲和中东国家都对运-12F有兴趣。据透露，目前已接获54架飞机的意向订单。

他说，公司主要组装客运、货运和巡逻军用等三类运12F。客运与货运机型的美架售价约800万美元，巡逻军用型卖2000万美元。他透露，组装线设立初期，预计将聘请300至500名员工，其中一成来自中国，其余九成则是当地员工。他说，马来西亚必须培养合格的工程师和高技术员工，才能慢慢接管整个组装线。