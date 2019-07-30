消息：马国将有条件同意莱纳斯继续营运

（早报讯）在马来西亚引起巨大争议的莱纳斯稀土厂营运执照即将在9月2日到期，如今有消息指希盟政府可能有条件让它继续的当地营运。分析员指这是希盟再次违背其竞选承诺，势必引起反对党及非政府组织反弹。

《海峡时报》引述官方消息表示，希盟预料将取消要求莱纳斯公司把稀土废料运回澳大利亚作为更新执照的条件。消息指内阁已讨论莱纳斯在当地兴建永久废料储存槽（PDF）的可行性，并将在莱纳斯现有执照到期前公布政府的决定。

消息表示：“若（当局允许莱纳斯继续营运的）条件是兴建永久废料储存槽，莱纳纳斯就必须支付5000万美元（约6852万新元）的按柜金。莱纳斯也必须找到合适地点并获准建造储存槽。”

马来西亚政府2011年批准莱纳斯在彭亨关丹格宾工业区设立稀土厂后，当时的反对党民联及非政府组织就不断发起抗争。 希盟政府去年大选前的竞选宣言主张关闭莱纳斯稀土厂，民主行动党候选人黄德更因此险胜时任马华总会长廖中莱而当选为文冬区国会议员。不过希盟大选胜出后，对莱纳斯的态度开始转向。

企业发展部长礼端尤索夫今年3月指莱纳斯将继续运作，并指稀土产业价值1000亿令吉。“我们要告诉投资者，我们不会关闭莱纳斯稀土厂。这是政府的决定，以吸引国内外投资者，生产像莱纳斯这样的产品。”水务、土地及天然资源部长希维尔今年6月则要民众乐观看待稀土，并表示愿意物色可让莱纳斯继续营运的地点。

政府对莱纳斯的暧昧态度引起维权团体不满。88个非政府组织7月21日提呈请愿书，要求政府终止莱纳斯的执照，并且批评政府亲莱纳斯。