阿兹敏缺席会议可能丧失党职

（早报讯）公正党署理主席阿兹敏屡次无故缺席最高理事会议，这可能导致他失去党职，并因此失去代表公正党担任经济事务部长的官职。

公正党党章规定，任何连续三次无故缺席会议的最高理事会成员，可被视为辞职。最高理事会有权决定惩处方式。

匿名公正党资深领袖告诉“透视大马”，他相信党主席安华之所以按兵不动，是为了避免加剧公正党分裂。“如果从党章来看，其实足可对他采取行动，照章办事的话他早就下台了。但以我对安华的了解，他有着更重要的目标，就是阻止党分崩离析。”

不过，公正党副主席艾蒙山达拉告诉“当今大马”，公正党至今未曾引用上述党章条文。“根据惯例，相关条文不曾引用，因为他们（缺席者）会通知会议主持人，或者他们之间已经有某种共识。”

公正党总秘书赛夫丁周一表示，阿兹敏去年11月党选连任以来，就无故缺席政治局与最高理事会的所有会议。阿兹敏过后表明是由于公务在身而缺席这些会议，但他不愿表明是否将出席公正党下次会议。

公正党政治局会议每周召开一次，最高理事会议则是每月召开一次。公正党最高理事会共41名成员，其中28人票选产生，13人是主席委任。28名票选最高理事中的22人去年党选时属于阿兹敏阵营。但并不确定这些人如今是否仍支持阿兹敏。