旺阿兹莎暗批阿兹敏：再忙也须顾及党务

（早报讯）马来西亚副首相旺阿兹莎说，首相马哈迪日理万机，但再忙也依然关心党务，从不曾因公务繁忙而缺席党的会议，因此所有人都应以马哈迪为榜样。

也是人民公正党前主席的她周二晚出席一项公开活动，被问及经济事务部长及公正党署理主席阿兹敏多次缺席公正党会议一事时，没有正面回应，但以也是土著团结党总主席马哈迪为例子表示，马哈迪再次出任首相后，即便年事已高且政务繁忙，都不会因公务缺席党务会议。

她说：“马哈迪之前担任首相22年，现在又重新获委托掌权，但即使忙于政府公务，他也不忘关心和处理党务。党务其实就是政务，我也常常以马哈迪为借镜，时刻警惕自己。”

不过，旺阿兹莎否认公正党目前陷入创党以来的最大危机。她说，每个政党都会面对纪律问题，公正党也曾面对党主席安华入狱、大选几乎全军覆没，甚至成为“蚊子党”的挑战。“过去种种困难我们都挺过来了，但新的挑战还是会继续出现。”

公正党因为阿兹敏被指涉及男男性爱视频丑闻而爆发党争，分别支持安华和阿兹敏的两派人马公开较劲，安华和阿兹敏两人也多次通过媒体隔空交锋。目前最新的发展是，公正党内部消息指出，由于阿兹敏多次缺陷重要的党会议，根据党章，他可能因此丧失党职甚至官职。