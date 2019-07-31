韩国：朝鲜若挑衅将被列为敌人

（早报讯）韩国国防部长郑景斗31日指出，朝鲜若对韩国挑衅和构成威胁，朝鲜政权和朝军自然会被韩方归类为“敌人”。朝鲜当天早晨发射了两枚近程弹道导弹。

韩联社报道，郑景斗周三在国防研究院举行的国防论坛上发表主旨演讲时，发表上述谈话。这是郑景斗去年9月就任防长以来，针对朝鲜发表的最强硬措辞。根据韩国的《2018国防白皮书》，韩军将威胁、侵犯韩国主权、国土、国民和财产的势力视为韩国的敌人。

据报道，郑景斗强调，威胁韩国安全的不单是朝鲜核导，基于综合的安全概念，威胁韩国的所有势力均应被视为敌人。

郑景斗还说，韩国和美国的联合军演正照常进行。他指出，为实现韩半岛无核化与永久和平，部分联演虽有调整，但今年以来仍实施了100多次规模不同的联演。

对于韩方是否拥有应对朝鲜威胁的方案，郑景斗表示，最近朝鲜发射了朝版“伊斯坎德尔”导弹，虽然对在下降段自动变轨的导弹进行拦截有一定难度，但仍在韩方防御能力范围内。

他强调，韩军的所有作战运营体系均优于朝鲜，军事侦察卫星等项目正在进行中，韩军具备强大的防御能力。“目前韩国的拦截能力虽有限，但是今后将变得更强大。韩军能力绝不落后于朝鲜导弹，在技术能力和数量方面也占有优势。朝鲜导弹多数为地对地，韩方则拥有地对地、舰对地、潜对地、空对地弹道导弹和巡航导弹。”