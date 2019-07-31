纳吉：衣着不符才缺席国家元首登基大典

（早报讯）马来西亚前首相纳吉说，他是因为座位临时被更换，以致衣着不符规定而被迫缺席第16任国家元首阿都拉登基大典。

纳吉30日缺席国家元首登基典礼引起关注，有消息指他是因为不满首相署施压更换了他的座位，所以缺席。不过，纳吉今日（31日）在面簿解释，这与座位无关。

他说：“我在典礼当天早上6时30分接到电话，告诉我座位安排有更动。根据仪式礼节，我原本应该以前首相身份坐在第10个位子，但（我的座位）最后一分钟改为彭亨贵族（的位子）。彭亨贵族与前首相的服装规定是不同的……当时我已来不及从（彭亨州）北根拿我的服装过来。”

据电子媒体“当今大马”报道，纳吉拥有彭亨贵族阶位（Orang Kaya Indera Shahbandar，OKISB），也是彭亨王室理事会成员。

按照原本的安排，纳吉与夫人罗斯玛是与首相马哈迪夫妇，以及副首相旺阿兹莎和夫婿安华坐在同一排。《马来西亚前锋报》引述纳吉的前助理依山加里尔指出，纳吉的座位更动，是首相办公室发出的指示。

他说：“据我所知，如果纳吉的座位不改，马哈迪恫言要抵制登基大典。因为（纳吉）尊重礼节，（再加上）首相办公室最后一分钟干预，纳吉不能出席登基仪式。……马哈迪不要纳吉出席，因为他妒忌纳吉更受欢迎。”

不过，首相办公室发言人已澄清，布城未涉及国家元首登基仪式的贵宾座位安排，一切都是由王室仪式与礼节部安排。