印度咖啡大亨尸体被寻获

（早报讯）印度当局31日在一条河中寻获印度咖啡大亨西达尔塔（V.G. Siddhartha）的尸体。西达尔塔在两天前神秘失踪，引发人们揣测他的失踪与所临的巨大经济压力有关。

路透社报道，警方称西达尔塔29日晚离开卡纳塔克邦首府班加罗尔的住所，告诉家人准备前往一处山间度假地，却要求司机载他前往附近港口城市曼加卢鲁一座桥边。他让司机把车停在桥上，自己下车。

司机等了一个小时，没有等到他回来，便提醒家属报警。

发现西达尔塔的34岁渔夫迪苏沙说：“我们是在离海边约半公里的海域发现这具尸体。”当局拒绝透露他们是否将西达尔塔的死列为自杀或非自然死亡处理。

报道称，西达尔塔的亲友担心他因为事业不顺而萌生轻生之意。西达尔塔曾在事发前向董事和职员发送信函，内容写道：“我非常抱歉，让所有信任我的人失望。我抗争了很久，今天决定放弃，因为一名私营合作伙伴强迫我回购股份，我再也扛不住压力。”

报道称，西达尔塔1996年创建“咖啡日馆”（Coffee Day Enterprises Ltd）品牌，如今是世界最大咖啡贸易商之一。“咖啡日馆”门店超过1700家，在印度影响力大大超过美国咖啡巨头星巴克，后者在印度仅有150多家门店。