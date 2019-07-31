亚细安外长会议曼谷开幕

（早报讯）第52届亚细安外长会议7月31日在泰国曼谷开幕。会议将就推进亚细安共同体建设、加强与对话伙伴合作、亚细安可持续发展等议题展开讨论。

泰国首相巴育在开幕式上致辞表示，泰国作为今年亚细安轮值主席国，将致力推动亚细安成为区域中心。他说，今年以来，亚细安内部取得一系列合作成果，比如在今年6月举行的第34届亚细安峰会上，通过了《亚细安领导人关于“为可持续发展推动伙伴关系”的愿景》、发表打击海洋垃圾的《曼谷宣言》等。

此外，各国领导人都致力合作并推出一系列惠民合作项目，以实现可持续发展。

他说，亚细安不仅要与内部成员加强合作，还必须加强与对话伙伴以及区域外国家的合作，以实现亚细安目标。他希望这次会议能加强各国、各区域地区伙伴关系，推动地区合作。

巴育提出，本次亚细安外长会应探讨如何加强“亚细安10+3”等机制、落实《亚细安互联互通总体规划2025》以及推动区域全面经济伙伴关系协定谈判于年内完成等，为将于今年11月举行的第35届亚细安峰会和相关会议做准备。

中国－亚细安外长会、亚细安与中日韩外长会、东亚峰会外长会和亚细安地区论坛外长会7月31日至8月2日也将在曼谷陆续举行。我国外交部长维文医生昨天（30日）已抵达曼谷，与各国展开一系列会议。