空巴第二季营业利益年增72%

（早报讯）空客集团发布比预期好的二季度业绩，调整后营业利益年增72%。该公司良好业绩与最大竞争者波音公司上周发布亏损29亿美元的财报形成鲜明对比。

空客集团表示周三（31日）发布二季度业绩，公司第二季营收年增23%，为183.2亿欧元（279亿新元），超出市场预估的178.24亿欧元。经调整后营业利益年增72%，为19.8亿欧元，优于市场预估的17.74亿欧元。

空中客车公司的交机量也从同期的303架增至389架，包括21架A220、294架A320系列含234架Neo版、17架A330、53架350和4架A380。

空中客车公司首席执行官纪尧姆·福里（Guillaume Faury）表示，上半年的财务表现，主要反映A320系列飞机增产、重心转移至更有效率的‘新引擎选项’（New Engine Option，NEO）版本，以及A350飞机财务表现进一步改善。他还说：“航空业基本面仍然稳固，客流量、载客率者、以及飞机上的平均座位数都维持良好水平。”

尽管如此，福里表示下半年在交机方面，以及在自由现金流方面，仍具挑战性。他也对持续升高的贸易紧张局势发出警告，促请欧洲政府必须为英国可能无协议脱欧加强准备，并呼吁欧洲政府尽快解决与美国长期以来的补贴争议，以减少空巴面临的贸易风险。

空客最大的竞争对手美国波音公司上周发布的财报显示，二季度亏损29亿美元，创历史最高纪录，主要因737 MAX飞机停飞带来的损失。