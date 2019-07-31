联合国：去年逾1万2000儿童在武装冲突中死伤

（早报讯）联合国最新消息指出，2018年有超过1万2000名儿童在武装冲突中死亡或重伤，创下最高记录。

联合国网30日发布的最新一期秘书长《儿童与武装冲突问题年度报告》显示，2018年共有2万4000多起严重侵犯儿童权利行为得到确认，逾1万2000名儿童在全球20多处武装冲突中遇害或因重伤致残，是该项报告发布以来的最高值。

报告指出，全球招募和使用儿童兵的行为在2018年并未减少，共有7000多名儿童卷入前线行动，参加战斗或是提供后勤服务，其中索马里的情况最为严重，其次是尼日利亚和叙利亚。

数据显示，交火事件、战争遗留爆炸物、简易爆炸装置、地雷以及政府组织、非政府团体和多国部队的交战行动是导致儿童死亡或重伤的主要原因。

2018年记录的933起针对男童和女童的性暴力事件，但报告同时指出，由于缺乏相关渠道、污名化以及对于报复行动的担忧，仍有许多类似事件并未得到报告。与此同时，2018年还有近2500名儿童遭到绑架，其中半数发生在索马里。

联合国秘书长古特雷斯30日发表声明，对2018年武装冲突中侵犯儿童权利事件增加表示沮丧，对前所未有的1万2000名儿童在武装冲突中遭到杀害或重伤致残表示震惊。

古特雷斯指出，除报告所记录的事件之外，仍有数千起事件由于资源不足或是准入限制等原因仍然有待核实，“在报告所涵盖的时间内，男童和女童再次成为新发冲突和长期危机的最大受害者”。

古特雷斯敦促冲突各方进一步加强与联合国的合作，提醒他们必须切实履行保护儿童安全的责任，遵守国际法所规定的义务，包括国际人道主义法赋予儿童的特殊尊重和保护，在进行敌对行动时，必须避免针对包括儿童在内的平民及民用目标发动袭击。

古特雷斯重申，“和平仍然是向受到武装冲突影响的儿童提供保护的最佳手段”，他呼吁冲突各方，以及在其背后施加影响的国家，努力达成政治协议，解决现有的冲突。